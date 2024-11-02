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13:26, 2 ноября 2024Россия

Россиянке пообещали вернуть с СВО одного из сыновей-близнецов

Жительнице Бурятии пообещали вернуть с СВО одного из сыновей-близнецов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительнице Бурятии пообещали вернуть со специальной военной операции (СВО) на Украине одного из ее сыновей-близнецов, пишут «Аргументы и факты».

Как пояснила уполномоченный по правам человека в российском регионе Юлия Жамбалова, если два родных брата участвуют в СВО, то один из них подлежит возвращению в пункт постоянной дислокации воинской части и ненаправлению в зону боевых действий.

«Следует уведомить командование рапортом с приложением подтверждающих документов», — пояснили в региональном аппарате омбудсмена, пообещав россиянке вернуть сына с фронта.

Кроме того, по словам Жамбаловой, запрещено направлять на передовую военнослужащих, чьи родственники уже не смогут вернуться с фронта.

Ранее призванный на СВО житель Новошахтинска потерял в бою брата-близнеца. Позднее мэр российского города ходатайствовал о возвращении оставшегося в живых мужчины домой.

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