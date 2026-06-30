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Из жизни
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12:20, 30 июня 2026Из жизни

Крокодил растерзал мужчину на глазах у пары

В Мексике крокодил напал на купающегося мужчину на глазах у пары
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Raven Haven / Shutterstock / Fotodom

В Мексике крокодил растерзал 28-летнего мужчину на глазах у американских туристов. Об этом сообщает Surfer.com.

Супруги из США, Крис Бьюри и Джейми Йеттер, отдыхали вечером у бассейна на курорте Пуэрто-Вальярте. Вдруг они услышали крики о помощи и увидели, как острорылый крокодил напал на купающегося в океане мужчину. Пара тут же бросилась к незнакомцу.

Я стоял по пояс в воде, он был метрах в шести от меня. Я кинул ему спасательный круг, но он был в шоке, просто барахтался. Я прыгнул в каяк, но как только добрался до него, крокодил утащил его под воду. Все. Он исчез

Крис Бьюрисвидетель произошедшего
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Впоследствии спасателям удалось найти останки жертвы крокодила. Это оказался 28-летний гражданин Мексики. Известно, что он приехал в Пуэрто-Вальярту по работе. Крокодила-людоеда также поймали.

Острорылый крокодил обитает на юге США, в Мексике, Центральной и Южной Америке. Он способен достигать 4-5 метра в длину. Обычно он менее агрессивен, чем его сородичи, но иногда все же нападает на людей. Сегодня этот вид охраняется, потому что его численность сокращается из-за охоты и разрушения привычных мест обитания

Ранее сообщалось, что в Малайзии рыбак едва не стал жертвой крокодила. Мужчине удалось ухватиться за скалу и вырваться из зубов хищника.

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