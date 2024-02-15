Эксперты объяснили спад в экономике Японии

Эксперт Кузнецова: экономику Японии сдерживают катаклизмы и глобальные кризисы

Спад в экономике Японии вызван природными катаклизмами, глобальными кризисами и сокращением населения этой азиатской страны. Об этом со ссылкой на комментарии экономистов пишет РИА Новости.

«Япония уже которое десятилетие пытается заново найти новую модель роста и обновить социальную модель, но каждый раз, когда кажется, что вот-вот — то финансовый кризис, то Фукусима, то землетрясение», — объяснила директор института «Яков и партнеры» Елена Кузнецова. При этом эксперт отметила, что у страны есть шанс повысить свою конкурентоспособность, несмотря на сдерживающие факторы, а также призвала не придавать большого значения изменениям в списках крупнейших экономик мира.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах назвал главной причиной замедления японской экономики завершение периода активного роста, когда страна восстанавливалась после пандемии и падения спроса. Он также указал на сокращение населения Японии.

Ранее стало известно, что Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП. По данным японского правительства, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в прошлом году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). При этом номинальный ВВП Германии в 2023 году достиг ориентировочно 4,46 триллиона долларов.