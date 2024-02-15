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07:59, 15 февраля 2024Экономика

Япония уступила место третьей экономики мира

Япония в 2023 году уступила Германии место третьей экономики мира

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным кабмина Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в прошлом году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). Однако номинальный ВВП Германии в 2023 году составляет ориентировочно 4,46 триллиона долларов.

Ранее президент России Владимир Путин словами «там минус, а у нас плюс» описал ситуацию в экономиках РФ и Запада. ВВП Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, сократился по итогам 2023 года на 0,3 процента.

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      Юлия Мискевич
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