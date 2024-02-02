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17:51, 2 февраля 2024Экономика

Путин рассказал о минусе в экономиках стран Запада

Путин словами «там минус, а у нас плюс» описал ситуацию в экономиках РФ и Запада
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Показатели ведущих экономик стран Запада улучшатся благодаря их фундаменту, но сейчас они находятся «в минусе», в то время как в России фиксируется положительная динамика ВВП, рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!», который проходит сейчас в Туле. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Там фундаментальные основы экономики в США, в Европе, они хорошие, они поднимутся, но сегодня они внизу, там минус в основных экономиках, а у нас плюс», — объяснил Путин.

ВВП Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, сократился по итогам 2023 года на 0,3 процента. Произошло это на фоне высокого уровня инфляции, роста процентных ставок, а также ослабления внутреннего и внешнего спроса на немецкую продукцию, отмечали аналитики Федерального статистического бюро ФРГ.

Экономика Великобритании в октябре 2023 года неожиданно сократилась на те же 0,3 процента. По итогам четвертого квартала и последующих месяцев Банк Англии ожидает нулевых показателей роста ВВП, писал «Финмаркет».

Тем временем, в США в 2023 году экономика выросла на 2,5 процента, в России, по предварительным данным Минэкономразвития, рост составил 3,5 процента с возможностью увеличения оценки после пересчета.

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      Дмитрий Воронин
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