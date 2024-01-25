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17:14, 25 января 2024Экономика

Экономика США выросла

Экономика США выросла на 3,3 процента в четвертом квартале 2023 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

По итогам четвертого квартала 2023 года экономика США, являющаяся крупнейшей в мире, выросла на 3,3 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительную оценку Министерства торговли Соединенных Штатов.

За весь 2023 год ВВП США увеличился на 2,5 процента. Главным драйвером роста экономики в четвертом квартале аналитики сочли увеличение личных расходов граждан Соединенных Штатов. За этот период показатель вырос на 2,8 процента. Кроме того, на подобную динамику повлияло наращивание бизнес-инвестиций, а также рост денежных вложений в строительный сектор.

В то же время базовая инфляция в стране в конце 2023 года выросла на два процента. Аналогичный прирост был зафиксирован и по итогам третьего квартала. Это значение соответствует целевому показателю, который был установлен руководством Федеральной резервной системы (ФРС). Инфляция в секторе услуг за исключением сфер жилья и энергетики за этот период выросла на 2,6 процента, что стало самым медленным темпом увеличения с конца 2020 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Gallup сообщило, что ущерб американской экономики от падения производительности труда «несчастных» работников по итогам 2023 года составил 1,9 триллиона долларов. Речь шла о негативном эффекте от снижения профессиональной активности сотрудников, которые недовольны собственным положением на основном месте труда.

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      Анатолий Акулов
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