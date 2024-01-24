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12:56, 24 января 2024Экономика

В США раскрыли ущерб экономике от «несчастных» работников

Gallup: ущерб компаний США от несчастных работников достиг $1,9 трлн в 2023 году

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Ущерб компаний США из-за падения производительности труда «несчастных» работников, недовольных положением собственных дел на основном месте труда, составил в общей сложности 1,9 триллиона долларов по итогам 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Gallup.

Столь высокий ущерб был во многом вызван тем, что все большее число сотрудников американских компаний стали чувствовать себя «оторванными» от своих работодателей после пандемии коронавируса, пояснили эксперты. Подобные работники за последнее время стали в меньшей степени понимать, чего конкретно от них ожидают руководители предприятий. «Это — симптом, снижающий вовлеченность», — пришли к выводу аналитики.

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Только треть респондентов оценили уровень собственной занятости на работе в качестве высокого, тогда как половина опрошенных сотрудников признались, что прилагают минимум усилий на основном месте труда. Из-за этого фактора наращивание прибыли многих компаний в США оказалось под угрозой срыва, резюмировали исследователи.

К падению производительности труда работников по всему миру может также приводить профессиональное выгорание. Подобная проблема характерна в том числе для России. В первой половине июня аналитики сервиса SuperJob по итогам собственного исследования сообщили, что 40 процентов граждан РФ оценили уровень стресса на своей работе как высокий или очень высокий. В свою очередь, еще 36 процентов респондентов признались, что испытывают средний уровень стресса на основном месте труда.

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      Анатолий Акулов
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