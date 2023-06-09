Названа доля испытывающих сильный стресс на работе россиян

SuperJob: 40% россиян оценили уровень стресса на работе как высокий или очень высокий

Согласно опросу сервиса SuperJob, 22 процента россиян испытывают сильный стресс на работе, а 18 процентов оценивают уровень стресса как очень высокий. Исследование есть в распоряжении РИА Новостей.

Вместе с тем 6 процентов респондентов вообще не испытывают нервное напряжение на работе, а 36 процентов говорят о среднем уровне стресса. В то же время низким его называют 14 процентов россиян, а очень низким — 7 процентов.

По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического сотрудника составляет 3 балла. Причем нервничают на работе сильнее те, кто не любит свой род деятельности, чем те, кто любит (3,7 балла против 2,7 балла соответственно).

По данным компании, по сравнению с 2021 годом люди стали реже отмечать очень сильный стресс на работе. За 2022 год сервис данных не приводит. Средний показатель уровня стресса россиян по пятибальной шкале почти не изменился.

Опрос проводился среди 1600 работающих экономически активных граждан из всех округов страны.

Главным источником стресса на работе россияне ранее назвали плохое отношение начальства к подчиненным. Кроме того, сильное нервное напряжение вызывают непрофессионализм сослуживцев и руководства, низкий уровень заработка, некорректно поставленные задачи и невыполнимые сроки, перегрузки и поведение клиентов и «отсутствие организованности/бардак в компании».

