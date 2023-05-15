Россияне назвали руководство главной причиной стресса на работе

Superjob: чаще всего стресс на работе у россиян вызывают руководство и коллеги

За два года у россиян изменились главные источники стресса на работе, говорят результаты исследования SuperJob.

Причинами нервного напряжения стали чаще называть поведение коллег — эту причину выбрали 14 процентов респондентов. При этом два года назад этот вариант выбирали 11 процентов опрошенных. Главным источником стресса осталось плохое отношение начальства к подчиненным — об этом заявили 15 процентов участников опроса. Два года назад их доля составляла 22 процента.

В 2023 году россияне также жаловались на непрофессионализм сослуживцев и руководства (семь процентов), низкий уровень заработка (пять процентов), некорректно поставленные задачи и невыполнимые сроки (четыре процента), перегрузки и поведение клиентов (три процента) и «отсутствие организованности/бардак в компании» (два процента). При этом женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма сослуживцев.

Исследование SuperJob проводилось в 380 населенных пунктах по всей территории России с 28 апреля по 12 мая. Его авторы опросили 1600 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Как показал мартовский опрос сервиса «Зарплата.ру», чаще всего россиян раздражает неадекватное поведение начальников (48 процентов респондентов), неопределенность будущего компании и страх остаться без работы (31 процент), а также прокрастинация коллег (30 процентов).