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07:00, 29 марта 2023Экономика

Россияне рассказали о самых раздражающих факторах на работе

«Зарплата.ру»: большинство россиян стали замечать пассивную агрессию на работе

Фото: Zan / Unsplash

Россияне рассказали о том, какие факторы их больше всего раздражают на работе и как рабочая обстановка отражается на их состоянии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», копия которого есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». Опрос проводился с 7 по 28 марта среди 2,1 тысячи россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Треть (34 процента) респондентов признались, что обстановка в коллективе этой весной напряженная, 6 процентов назвали ее раздражающей. Еще 33 процента оценили обстановку как спокойную, а 27 процентов — как нейтральную. Те, кто считает обстановку напряженной и раздражающей (можно было выбрать несколько вариантов ответа), указали, что больше всего (48 процентов) их нервирует неадекватное поведение начальников, неопределенность будущего компании и страх остаться без работы (31 процент), а также прокрастинация коллег (30 процентов).

Больше половины (58 процентов) признались, что из-за обстановки на работе стали чаще уставать, эмоциональное выгорание наступило у 45 процентов участников опроса, еще 16 процентов заметили у себя признаки депрессии, а 15 процентов признались, что у них повысилась тревожность. При этом большинство (72 процента) отметили, что стали замечать в коллективе пассивную агрессию. По мнению 35 процентов респондентов, лучше выяснить ее причины, а 11 процентов считают, что лучше уволиться с такой работы и ни с чем не бороться.

Как предупреждал психотерапевт Евгений Фомин, выгоревший на работе человек может умереть из-за стресса. Выгорание Фомин назвал осложненным вариантом затянувшегося стресса, препятствующим нормальной деятельности и социальной адаптации человека.

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Платон Щукин
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