Россиян предупредили о смертельной опасности выгорания

Психотерапевт Фомин: выгоревший на работе человек может умереть от инфаркта и инсульта

Выгоревший на работе человек может умереть из-за стресса, предупредил психотерапевт Евгений Фомин. О смертельной опасности этого состояния он предупредил россиян в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Выгорание Фомин назвал осложненным вариантом затянувшегося стресса, препятствующим нормальной деятельности и социальной адаптации человека. «Во время выгорания трудно принимать решения, сложно качественно исполнять свои трудовые обязанности. Человек перестает получать удовольствие от событий и явлений, которые прежде поднимали ему настроение или как минимум вызывали положительные эмоции», — сказал специалист. Он добавил, что в Японии для смерти от переработки придумали термин «кароси», основные причины этого явления — инфаркт и инсульт на фоне стресса и недоедания.

Психотерапевт порекомендовал не демонизировать стресс, поскольку он нужен, чтобы учиться преодолевать тяжелое эмоциональное состояние. «Но когда он затягивается, то никакая адаптация не поможет. Начинается стадия декомпенсации, при которой эмоциональные и физиологические силы иссякают и мы искаженно начинаем реагировать на происходящие события», — предостерег он.

Снять избыточное напряжение, добавил он, позволят нервно-мышечная релаксация по методике Джекобсона, спортивные занятия и дыхательные практики. Если это не помогает, стоит обратиться к терапевту.

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