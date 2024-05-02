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15:40, 2 мая 2024Экономика

ЦБ Японии бросился спасать дешевеющую иену

Bloomberg: Банк Японии за один раз потратил на поддержку курса иены $22,5 млрд

Фото: jun rong loo / Unsplash

Банк Японии, вероятно, провел две валютных интервенции в поддержку дешевеющей иены, а последняя из них обошлась регулятору примерно в 3,5 триллиона иен (22,5 миллиарда долларов). Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты пришли к таким выводам на основе данных по текущему счету ЦБ, сообщившего, что объем его активов сократится на следующей неделе на 4,36 триллиона иен. Без учета вмешательств в торги бросившегося спасать нацвалюту Банка брокеры оценивали эту сумму в 833 миллиарда иен.

Цифры озвучили вскоре после того, как курс иены резко укрепился, отойдя от 34-летнего минимума. Так, 29 апреля в течение менее чем часа показатель скорректировался со 159,5 иены до 155,2 иены за доллар.

Экономист Meiji Yasuda Research Institute Юя Киккава считает, что с учетом праздников в Японии и скорой публикации данных по рынку труда США ЦБ выбрал удачное время, чтобы атаковать спекулянтов. «Я вижу твердое намерение властей отстоять рубеж в 160 иен за доллар», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что курс иены опустился с начала года на девять процентов, что сделало эту валюту самой слабой денежной единицей развитых стран. Отмечалось, что, если монетарные власти не примут действенных мер, доллар может продвинуться к указанной отметке.

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      Дмитрий Воронин
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