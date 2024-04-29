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17:19, 29 апреля 2024Экономика

Японская иена резко укрепилась после рекордного обвала

FT: укрепление иены говорит о вмешательстве властей Японии в валютную политику

Фото: Kyodo / Reuters

Японская иена резко укрепилась после рекордного обвала, что говорит о вмешательстве властей Японии в валютную политику. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В частности, 29 апреля иена резко укрепилась по отношению к доллару, отскочив от 34-летнего минимума, достигнутого несколькими часами ранее. Примерно с 13:00 по токийскому времени иена начала укрепляться со 159,5 иены за доллар до 155,2 иены за 50-минутный период из-за чего трейдеры начали говорить о возможном вмешательстве Токио.

«Токио уже несколько недель предупреждал, что готов поддержать иену, если торговля станет слишком волатильной. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в середине апреля, что центральный банк может принять меры, если влияние слабой иены станет "слишком большим, чтобы его игнорировать"», — отмечается в материале издания.

Авторы материала подчеркнули, что успех интервенции можно объяснить началом праздничной «Золотой недели» в Японии, так как биржи в стране закрыты.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что японская валюта стала слабой среди развитых стран после обвала в апреле. Иена побила антирекорд последних 34 лет, когда схожий обвал произошел в июне 1990 года.

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      Максим Габриелян
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