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05:34, 2 сентября 2024Путешествия

Голландец побывал в санатории и описал его фразой «только в России узнал о таком месте»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Тревел-блогер из Голландии побывал в санатории и описал его фразой «только в России узнал о таком месте». Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, санаторий похож на спа, только без огурцов на глазах и с трехразовым питанием. Он выбрал для семейного отдыха оздоровительный центр в Воронеже и заплатил 133 тысячи рублей за четверых. «Мне кажется, санатории — это отличная идея, которую можно было бы использовать в Голландии тоже. Приезжаешь уставший — уезжаешь отдохнувший и счастливый», — заметил автор.

В санатории мужчина прошел множество процедур, в том числе циркулярный душ, кислородную камеру, водородную ингаляцию, спелеокамеру, амплипульсотерапию, душ Шарко и вертебральный тренажер.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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