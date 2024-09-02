Голландец побывал в санатории и описал его фразой «только в России узнал о таком месте»

Тревел-блогер из Голландии побывал в санатории и описал его фразой «только в России узнал о таком месте». Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, санаторий похож на спа, только без огурцов на глазах и с трехразовым питанием. Он выбрал для семейного отдыха оздоровительный центр в Воронеже и заплатил 133 тысячи рублей за четверых. «Мне кажется, санатории — это отличная идея, которую можно было бы использовать в Голландии тоже. Приезжаешь уставший — уезжаешь отдохнувший и счастливый», — заметил автор.

В санатории мужчина прошел множество процедур, в том числе циркулярный душ, кислородную камеру, водородную ингаляцию, спелеокамеру, амплипульсотерапию, душ Шарко и вертебральный тренажер.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

