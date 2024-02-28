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05:30, 28 февраля 2024Путешествия

Голландец проехался на российском поезде и описал его фразой «красивее не видел»

Фото: Karasev Viktor / Shutterstock / Fotodom

Живущий в России тревел-блогер из Голландии проехался на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретро-стиле, и описал его фразой «красивее еще не видел». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, это было одно из его первых путешествий по России в Карелию. «С тех пор у меня было много поездок на других поездах, но что не изменилось — мое мнение: это самый красивый поезд, на котором я ездил», — высказался он.

Блогер объяснил, что из Москвы в горный парк Рускеалу ходит прямой рейс, который отправляется с Ленинградского вокзала. С виду состав выглядит обычно, как и внутри. Однако интерьер ресторана выдержан в стиле 40-х годы XX века, заметил он. При этом, когда поезд останавливается в Сортавале, неподалеку от пункта назначения, его заменяет «настоящий старинный паровоз».

«Если вы хотите покататься в таком вагоне, то нужно купить билет в купе из Сортавалы в Рускеалу. Стоимость проезда в историческом купе — от 1499 рублей. Такой стиль, наверное, не каждый день увидите и почувствуете», — заключил голландец.

Ранее этот же блогер разгадал секрет популярности дач у россиян. Он объяснил их любовь к дачам возможностью трудиться и заодно заниматься спортом на свежем воздухе, есть шашлыки и выращивать вкусные натуральные продукты круглый год.

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      Зарина Дзагоева
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