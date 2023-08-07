Иностранец разгадал секрет популярности дач в России

Голландец объяснил популярность дач в России возможностью трудиться на воздухе

Тревел-блогер из Голландии разгадал секрет популярности дач у россиян. Своим открытием он поделился в личном блоге под названием «Голландец из России» на платформе «Дзен».

Иностранец объяснил любовь россиян к дачам возможностью трудиться и заодно заниматься спортом на свежем воздухе, есть шашлыки и выращивать вкусные натуральные продукты круглый год.

По словам голландца, у российской тещи на даче в течение полутора месяцев он собирал ягоды, пропалывал огород, обрезал и выкапывал кусты малины и красил дом.

«Я подумал, это будет несложно. Собирать все — вкусно, одно удовольствие. Красить мне нравится. Сорняки только не так весело, ну ладно», — признался блогер.

Иностранец добавил, что хотел бы обзавестись и собственной дачей, но больше для отдыха на природе, а не для выращивания овощей. «Хорошо, если растут вкусные фрукты на деревьях, но выращивать помидоры, огурцы, перец, лук, морковь и так далее — наверное, не для меня. Пока что», — поделился он.

Ранее этот же блогер перечислил главные плюсы жизни в России. По словам иностранца, если бы ему пришлось покинуть страну, он бы точно скучал по русской кухне, в особенности по фаршированному перцу «от любимой тещи».