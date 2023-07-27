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07:30, 27 июля 2023Путешествия

Иностранец назвал главные плюсы жизни в России

Автор блога «Голландец из России» заявил, что будет скучать по русской кухне и традициям

Фото: Esin Deniz / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогер голландского происхождения перечислил главные плюсы жизни в России. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Голландец из России» на платформе «Дзен».

Так, по словам иностранца, если бы ему пришлось покинуть страну, он бы точно скучал по русской кухне, в особенности по фаршированному перцу «от любимой тещи». «Это такое вкусное блюдо, — заявил он. — Язык танцует от радости, даже когда думаю о них. (...) Да, и, конечно, столько других вкусных блюд в России, которые я часто с большим удовольствием ем — супы, салаты, хычины, гречка».

Еще одной вещью, по которой автор публикации будет скучать в случае отъезда за границу, станут некоторые русские традиции. «Когда хожу в гости, всегда возьму подарок или угощение с собой» — пояснил он.

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Голландец также подчеркнул, что за рубежом ему будет недоставать определенных мест в России. «Мне очень нравится Гончаровский парк в Москве, — добавил он. — А если подальше от Москвы, то больше всего меня впечатлили мысы Владивостока, дельта Волги, горы Северного Кавказа, царские улицы Санкт-Петербурга, пустынная снежная мурманская тундра, деревянные дома деревень и городов Золотого кольца! Да вся Россия».

Ранее в июле этот же голландец поехал в Астрахань и нашел способ сделать этот город привлекательным для массы туристов. Иностранец предложил сделать его «столицей собак», поскольку именно с этими животными связана история российского города.

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    Фариза Бацазова
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