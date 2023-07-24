Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 24 июля 2023Путешествия

Голландец поехал в российский город и нашел способ привлечь туда массу туристов

Блогер из Голландии предложил сделать Астрахань «столицей собак» и привлечь этим туристов

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Тревел-блогер из Голландии поехал в Астрахань и нашел способ сделать этот город привлекательным для массы туристов. Своей идеей он поделился в личном блоге на платформе «Джен».

Иностранец предложил сделать Астрахань «столицей собак», поскольку именно с этими животными связана история российского города: в 1951 году с полигона Капустин Яр в Астраханской области впервые отправили в космос двух четвероногих.

Материалы по теме:
«Сейчас уже нет таких цен» Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
«Сейчас уже нет таких цен»Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
1 мая 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Кроме того, путешественник отметил, что на улицах города очень много бродячих собак, и привлечение туда туристов поможет сделать их жизнь немного лучше.

По мнению блогера, чтобы об Астрахани узнали как о «столице собак», нужны позитивные инфоповоды, о которых медиа расскажут во всей России и, возможно, за границей.

«Я читал, что на улицах турецкого города Аланья делали поилки и автоматы для кормления бездомных собак. Многие СМИ даже в Голландии писали об этом. И чем больше СМИ говорят о городе, тем больше людей знают о нем», — поделился своим мнением голландец.

Тревел-блогер также предложил несколько идей, которые бы привлекали туристов. Например, делать «парковки» для собак около магазинов или офисов, устанавливать для них домики, проводить тематические «собачьи» экскурсии по городу и создать фонд для бездомных собак, куда жители города и туристы могут отправлять деньги.

Ранее этот же тревел-блогер сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы. По словам голландца, больше всего его удивило, что сушеная рыба продается без глаз. Кроме того, его развеселили надписи на ценниках.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Москву снова атаковали беспилотники ВСУ. Что известно о новом налете дронов?

    В ЛНР заявили об усилении обстрелов ВСУ по Сватово и окрестностям

    Один из атаковавших Москву беспилотников попал на видео

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде для журнала

    Навка высказалась о выступлениях на Олимпиаде без флага и гимна

    В Крыму из-за атаки беспилотников оказался поврежден склад боеприпасов

    Крым атаковали 11 беспилотников

    На российской реке загорелся сухогруз

    В российском регионе школьника госпитализировали после попадания молнии в баню

    Вулкан Эбеко вновь выбросил гигантский столб пепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости