Голландец поехал в российский город и нашел способ привлечь туда массу туристов

Блогер из Голландии предложил сделать Астрахань «столицей собак» и привлечь этим туристов

Тревел-блогер из Голландии поехал в Астрахань и нашел способ сделать этот город привлекательным для массы туристов. Своей идеей он поделился в личном блоге на платформе «Джен».

Иностранец предложил сделать Астрахань «столицей собак», поскольку именно с этими животными связана история российского города: в 1951 году с полигона Капустин Яр в Астраханской области впервые отправили в космос двух четвероногих.

Кроме того, путешественник отметил, что на улицах города очень много бродячих собак, и привлечение туда туристов поможет сделать их жизнь немного лучше.

По мнению блогера, чтобы об Астрахани узнали как о «столице собак», нужны позитивные инфоповоды, о которых медиа расскажут во всей России и, возможно, за границей.

«Я читал, что на улицах турецкого города Аланья делали поилки и автоматы для кормления бездомных собак. Многие СМИ даже в Голландии писали об этом. И чем больше СМИ говорят о городе, тем больше людей знают о нем», — поделился своим мнением голландец.

Тревел-блогер также предложил несколько идей, которые бы привлекали туристов. Например, делать «парковки» для собак около магазинов или офисов, устанавливать для них домики, проводить тематические «собачьи» экскурсии по городу и создать фонд для бездомных собак, куда жители города и туристы могут отправлять деньги.

Ранее этот же тревел-блогер сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы. По словам голландца, больше всего его удивило, что сушеная рыба продается без глаз. Кроме того, его развеселили надписи на ценниках.

