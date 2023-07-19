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09:02, 19 июля 2023Путешествия

Голландец сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы

Тревел-блогер из Голландии сходил на рынок в Астрахани и удивился сушеной рыбе без глаз

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тревел-блогер из Голландии сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что был на рынках разных городов — в Кисловодске, Махачкале и Бухаре, — но такого, как в Астрахани, не встречал еще нигде. «Если бы я приехал на этот рынок десять лет назад, я бы сильно удивился. Рыба везде — под стеклом, в коробках и на стене. Сушеная, вяленая, копченая», — рассказал иностранец.

По словам блогера, больше всего его удивило, что сушеная рыба продается без глаз. Кроме того, его развеселили надписи на ценниках.

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«"К пивку хорошо", "Рыбка моей мечты", "Купи меня, исполняю желание", "Ловили на дорогих червей" — я смеялся, когда читал, какая рыбка тут есть. Конечно, купили несколько разных рыб в подарок. А хорошее настроение бесплатно получаешь», — порадовался голландец.

Ранее этот же тревел-блогер проехал в плацкарте из Москвы до Владивостока и поделился впечатлениями. Он рассказал, что в целом остался доволен поездкой. «Каждый день из окна такие крутые виды, — пояснил блогер. — Например, много разных лесов, речки, поля, холмы. Еще красивые деревни с моими любимыми деревянными домами. О, как я скучаю по таким видам».

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    Марина Черняк
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