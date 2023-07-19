Голландец сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы

Тревел-блогер из Голландии сходил на рынок в Астрахани и удивился сушеной рыбе без глаз

Тревел-блогер из Голландии сходил на рынок в Астрахани и удивился виду местной рыбы. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что был на рынках разных городов — в Кисловодске, Махачкале и Бухаре, — но такого, как в Астрахани, не встречал еще нигде. «Если бы я приехал на этот рынок десять лет назад, я бы сильно удивился. Рыба везде — под стеклом, в коробках и на стене. Сушеная, вяленая, копченая», — рассказал иностранец.

По словам блогера, больше всего его удивило, что сушеная рыба продается без глаз. Кроме того, его развеселили надписи на ценниках.

«"К пивку хорошо", "Рыбка моей мечты", "Купи меня, исполняю желание", "Ловили на дорогих червей" — я смеялся, когда читал, какая рыбка тут есть. Конечно, купили несколько разных рыб в подарок. А хорошее настроение бесплатно получаешь», — порадовался голландец.

Ранее этот же тревел-блогер проехал в плацкарте из Москвы до Владивостока и поделился впечатлениями. Он рассказал, что в целом остался доволен поездкой. «Каждый день из окна такие крутые виды, — пояснил блогер. — Например, много разных лесов, речки, поля, холмы. Еще красивые деревни с моими любимыми деревянными домами. О, как я скучаю по таким видам».