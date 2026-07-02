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Забота о себе
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18:31, 2 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о скрытых опасностях купания

Врач Михайлова: Длительное купание нарушает защитный барьер кожи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Veran36 / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова рассказала, чем может навредить здоровью длительное купание в различных водоемах. О скрытой опасности она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что долгое нахождение в любой воде нарушает защитный барьер кожи и повышает ее проницаемость. «В теплой влажной среде активно размножаются бактерии, грибки и вирусы, особенно в бассейнах и стоячих водоемах. Через микроповреждения кожи могут развиваться воспаления, фолликулиты, грибковые инфекции, раздражение и обострение акне», — предупредила Михайлова.

Доктор добавила, что навредить здоровью может и длительное купание в море. По ее словам, соль из морской воды, если она долго остается на поверхности кожи, усиливает сухость и раздражение, а также провоцирует обезвоживание.

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Михайлова отметила, что опасность может представлять и купание в бассейне. Она уточнила, что хлор и другие химические вещества, используемые для обработки воды в бассейнах, способны провоцировать сухость, аллергические реакции, раздражение и обострение атопического дерматита.

Врач также напомнила, что во время отдыха у воды важно избегать перегрева. Михайлова объяснила, что из-за этого кожа может начать активнее вырабатывать себум, что грозит воспалениями и ухудшением течения акне, розацеа и купероза.

Ранее врач Александр Умнов предупредил об опасности купания в городских водоемах. По его словам, вода в них всегда загрязнена и содержит широкий спектр патогенных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и простейшие.

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