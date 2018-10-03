Всемирно известный анатом завещал жене расчленить его

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Гунтер фон Хагенс

Создатель всемирно известной выставки человеческих тел и их частей Body Worlds Гунтер фон Хагенс захотел сам стать экспонатом после смерти. Об этом сообщает The Guardian.

Немецкий анатом, прозванный «Доктор Смерть», обратился к своей жене с необычной просьбой: расчленить его после смерти и поместить в качестве экспоната на выставку. Такая мысль посетила его из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Его жена Анджелина Уолли (Angelina Whalley), которая также является анатомом, призналась, что «разделывать» себя фон Хагенс поручил именно ей. Сначала она сильно смутилась, но затем поняла, что это будет большой честью для нее и логичным завершением карьеры знаменитого врача, каким был ее муж.

Фон Хагенс отвел жене один год для траура, по истечении которого она должна превратить его тело в экспонат.

Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. На данный момент ее постоянная часть занимает 2,6 тысячи квадратных метров. На экспозиции представлены человеческие трупы и органы. За все время ее посетили более 45 миллионов человек.

В 1978 году Гунтер фон Хагенс изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией.

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