Неандертальцев уличили в использовании антибиотиков и аспирина

Международный коллектив ученых выяснил подробности региональных диет неандертальцев. В частности, специалисты пришли к выводу, что древние люди употребляли природные аналоги антибиотиков и аспирина. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К примеру, неандертальцы, обитавшие на территории современной Бельгии, употребляли в пищу шерстистых носорогов и диких овец. С другой стороны, люди из Испании предпочитали кедровые орехи, мох и грибы. У последних ученые также обнаружили флюс и воспаление желудка.

С ними неандертальцы боролись самолечением — при помощи продуцирующих антибиотики бактерий Penicillium, содержащихся в коре, ветках и листьях тополя. Эти же природные элементы содержат салициловую кислоту (активный ингредиент аспирина).

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Также ученые секвенировали практически весь геном организмом, обитавших в ротовой полости неандертальцев более 48 тысяч лет назад.

К подобным выводам специалисты пришли, изучив зубной камень, содержащийся на поверхности древних людей. Налет содержал следы ДНК животной и растительной пищи, которую употребляли неандертальцы. Исследованные образцы принадлежали пяти существам, останки которых были обнаружены на территории пяти разных стран Европы.