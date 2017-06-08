Пересмотрены время и место появления человека разумного

Международный коллектив палеонтологов пересмотрел время и место возникновения человека разумного (Homo sapiens). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Science News.
Специалисты обнаружили на территории современного Марокко останки древнейшего из известных науке представителя Homo sapiens. Человек разумный обитал в северо-западной части Африки 300 тысяч лет назад.
Всего авторы исследовали 22 фрагмента черепов, челюстей, зуб, ног и рук пяти людей, среди которых был по крайней мере один ребенок. От современных представителей Homo sapiens останки, найденные в Марокко, отличает вытянутая задняя часть черепа и крупные зубы, что делает их похожими на неандертальцев.
Ранее древнейшими останками Homo sapiens считались найденные на территории современной Эфиопии образцы, возраст которых оценивался в 200 тысяч лет.
Эксперты сходятся во мнении, что находка позволит продвинуться в понимании того, как и когда произошло появление неандертальцев и кроманьонцев (древних Homo sapiens).