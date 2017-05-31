Названа главная причина появления современного человека

Ученые из Университета Кардиффа в Великобритании выяснили, что на эволюцию и расселение древних людей в Африке повлияло наличие подземных вод в районе Восточно-Африканской рифтовой долины. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

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Восточно-Африканская рифтовая долина — крупная система, представляющая собой разрыв в земной коре и простирающаяся от Эфиопии до Мозамбика. Результаты палеонтологических исследований показали, что этот регион является ключевым для эволюции современного человека. Однако было неизвестно, откуда гоминиды брали необходимую для выживания воду, поскольку климат на территории долины был очень засушливым.

Ученые создали карту современного ландшафта рифтовой системы, чтобы создать модель, показывающую, как источники пресной воды связаны с климатическими условиями. Оказалось, что в периоды засухи может сохраняться доступ к грунтовым водам. Это, по мнению специалистов, имеет решающее значение для сохранения мест обитания древних людей. Гоминиды могли выживать даже при исчезновении поверхностных водоемов.

Исследователи считают, что подземные источники повлияли на расселение и географическую изоляцию отдельных групп древних людей. Это, в свою очередь, могло привести к появлению новых видов гоминидов, в том числе Homo sapiens.

