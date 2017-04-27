Найдены следы самых древних американцев

Ученые из США и Австралии обнаружили окаменевшие останки мастодонта, на костях которого выявлены следы их обработки человеком. Возраст находки составляет более ста тысяч лет. Это указывает на то, что древние люди прибыли в Северную Америку раньше, чем считалось. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека

Окаменелости вымершего млекопитающего были найдены в породах, относящихся к позднему плейстоцену, в округе Сан-Диего в южной части штата Калифорния. Ученые обнаружили на обломках костей трещины, характерные для воздействия твердым предметом. Там же найдены каменные наковальни с признаками износа, которые не могли быть вызваны естественными процессами.

Возраст костей — 130 тысяч лет — определен с помощью уран-ториевого датирования. Этот метод заключается в определении доли распавшихся радиоактивных элементов, которые превращаются в свинец.

Исследователи пришли к выводу, что люди обладали достаточной ловкостью и знаниями, чтобы использовать большие камни в качестве молотков и инструментов для извлечения костного мозга.

