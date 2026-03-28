«Марафон желаний» Блиновской выставили на торги

Бренд Blinovskaya выставили на торги из-за долгов перед ФНС

Бренд Елены Блиновской Blinovskaya выставили на торги из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 44-летняя российская блогерша до сих пор не может закрыть кредит в 269 миллионов рублей и погасить долг в размере 179 тысяч рублей перед ФНС. Чтобы рассчитаться, обанкротившейся предпринимательнице придется продать восемь товарных знаков, среди которых оказались «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений». Женщина зарабатывала на них более миллиарда рублей в год.

Ранее брат Блиновской Останин пожаловался, что суд захотел забрать у него квартиру. Речь идет о недвижимости, которую финансовый управляющий блогера Елены Блиновской просит признать ее активом для уплаты долгов.