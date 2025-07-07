Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:31, 7 июля 2025Экономика

У брата Блиновской захотели отобрать квартиру из-за блогерши

Брат Блиновской Останин пожаловался, что суд захотел забрать у него квартиру
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

У брата «королевы марафонов» Елены Блиновской, Александра Останина, захотели отобрать квартиру из-за блогерши. Однако это жилье было куплено еще до популярности сестры, пишут «Известия».

Речь идет о квартире, которую финансовый управляющий блогера Елены Блиновской просит признать ее активом для уплаты долгов. По словам Останина, эта квартиру он приобрел в 2016 году, и сейчас там живут его бывшая жена и дети.

Брат Блиновской добавил, что финансовый управляющий также просит наложить взыскание на квартиру в Ярославле, где Елена с родителями жила в детстве. При этом Останин признался, что единственной материальной помощью от сестры были 19 рублей, которые она перевела ему на карту.

«Я проходил финансовый марафон. И там [сказали]: пусть отдадут долги, кто должны были. Лена, ты мне должна 19 рублей в детстве. Все, единственный перевод», — поделился родственник блогерши.

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов. Блогерша просидит в колонии до весны 2028 года, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Покончившего с собой экс-главу Минтранса Старовойта хотели допросить. В чем его могли подозревать?

    Квартиры россиян затопило фекалиями

    На Украине рассказали о бегстве знакомых Зеленского из страны под видом артистов

    Возле тела бывшего министра Старовойта рыдала девушка. Кто она и почему в Курске ее называли «первой леди»?

    Трамп объявил о тарифах на товары из Японии и Южной Кореи

    Доктор Мясников назвал россиянам три связанных с давлением правила

    Учительница напилась в классе и заставила школьников плясать макарену

    Туристка заперла собаку в шкафчике для хранения вещей и отправилась на экскурсию в Европе

    Покончившего с собой экс-министра Старовойта предупредили о возникшем у силовиков интересе

    В портфеле покончившего с собой Старовойта нашли пачку денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости