У брата Блиновской захотели отобрать квартиру из-за блогерши

Брат Блиновской Останин пожаловался, что суд захотел забрать у него квартиру

У брата «королевы марафонов» Елены Блиновской, Александра Останина, захотели отобрать квартиру из-за блогерши. Однако это жилье было куплено еще до популярности сестры, пишут «Известия».

Речь идет о квартире, которую финансовый управляющий блогера Елены Блиновской просит признать ее активом для уплаты долгов. По словам Останина, эта квартиру он приобрел в 2016 году, и сейчас там живут его бывшая жена и дети.

Брат Блиновской добавил, что финансовый управляющий также просит наложить взыскание на квартиру в Ярославле, где Елена с родителями жила в детстве. При этом Останин признался, что единственной материальной помощью от сестры были 19 рублей, которые она перевела ему на карту.

«Я проходил финансовый марафон. И там [сказали]: пусть отдадут долги, кто должны были. Лена, ты мне должна 19 рублей в детстве. Все, единственный перевод», — поделился родственник блогерши.

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов. Блогерша просидит в колонии до весны 2028 года, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе.