Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы

Савеловский суд Москвы огласил приговор блогеру Елене Блиновской — ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. «Королева марафонов» выслушала приговор стоя и без слез.

От последнего слова в суде Блиновская отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам. Обвинение запрашивало для блогера шесть лет лишения свободы. Защита между тем просила об условном наказании, а сама Блиновская — об отсрочке до достижения ее детьми 14-летнего возраста в 2030 году. Она объяснила просьбу тем, что ее «главная обязанность — находиться рядом с собственными детьми и заниматься их непосредственным воспитанием».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор не согласился и отметил, что «у детей есть отец, бабушки и дедушки», а наличие детей не мешало блогеру нарушать закон. На приговор между тем отреагировала мать Блиновской.

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Суд обратил ее имущество, арестованное в ходе следствия, в доход государства. Также Блиновской запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

В числе конфискованного — загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины, моторная лодка, мотоцикл, имущество в Марий Эл и в Адыгее. Обвинение в ходе процесса ранее предлагало конфисковать имущество Блиновской и ее мужа Алексея: деньги, более 50 земельных участков, здания и помещения, машиноместа, автомобили «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус».

Изначально долги Блиновской по налогам превышали сумму 918 миллионов рублей, а с учетом пеней и штрафов составляли около 1,4 миллиарда рублей. Позже сумма задолженности снизилась до полумиллиарда.

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Как уточняет Shot, блогер находилась в СИЗО 1 год и 19 дней, с 13 февраля 2024 года. По закону этот срок засчитывается в наказание, один день равен 1,5 дня в колонии. Таким образом, Блиновской осталось отбыть в местах лишения свободы 3 года и 5 месяцев. Также закон предоставляет осужденным право на условно-досрочное освобождение (УДО) при условии хорошего поведения и возмещения ущерба.

Адвокат Наталия Сальникова считает, что суд вынес «королеве марафонов» жесткий приговор. По словам юриста, она будет консультироваться с Блиновской относительно его обжалования.

Как пояснил «Ленте.ру» адвокат Владислав Кочерин, инкриминируемые Блиновской преступления относятся к категории тяжких, УДО по ним возможно после отбытия половины срока. При этом, по его словам, у Блиновской остается возможность апелляции, по результатам которой срок может быть изменен.