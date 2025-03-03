Названа вероятная дата освобождения из колонии «королевы марафонов»

Блиновская может выйти на свободу в августе 2028 года

«Королева марафонов» Елена Блиновская может выйти на свободу из колонии в августе 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Она провела в СИЗО с 13 февраля 2024 года — 1 год и 19 дней. По закону этот срок засчитывается в наказание по формуле один день равен 1,5 дня в колонии. Таким образом блогеру осталось отбыть в местах лишения свободы 3 года и 5 месяцев.

Также закон предоставляет осужденным право на условно-досрочное освобождение (УДО) при условии хорошего поведения и возмещения ущерба. После отбытия трети наказания Блиновская может подать ходатайство об УДО.

Блиновской назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

В качестве дополнительного наказания она оштрафована на один миллион рублей. Также по приговору суда она лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 4 года.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну. Вскоре женщине предъявили обвинение. Ее саму отправили сначала под домашний арест, а затем и под стражу.

Прокурор просила приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы.

