Приговор «королеве марафонов» Блиновской назвали жестким

Адвокат Сальникова: Блиновская сама решит, будет ли обжаловать жесткий приговор

Суд вынес «королеве марафонов» жесткий приговор. Так прокомментировала решение суда адвокат Наталия Сальникова, передает РЕН ТВ.

По словам юриста, она будет консультироваться с Блиновской относительно его обжалования. После приговора адвокату не удалось пообщаться со своей подзащитной.

Блогер может выйти на свободу из колонии в августе 2028 года. Она провела в СИЗО с 13 февраля 2024 года — 1 год и 19 дней. По закону этот срок засчитывается в наказание по формуле один день равен 1,5 дня в колонии. Таким образом блогеру осталось отбыть в местах лишения свободы 3 года и 5 месяцев.

Также закон предоставляет осужденным право на условно-досрочное освобождение (УДО) при условии хорошего поведения и возмещения ущерба. После отбытия трети наказания Блиновская может подать ходатайство об УДО.

Блиновской назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

В качестве дополнительного наказания она оштрафована на один миллион рублей. Также по приговору суда она лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну. Вскоре женщине предъявили обвинение. Ее саму отправили сначала под домашний арест, а затем и под стражу.