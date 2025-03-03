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14:17, 3 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто наказание для виновной в неуплате налогов Блиновской

Суд приговорил блогершу Блиновскую к 5 годам за неуплату налогов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд огласит приговор «королеве марафонов» по делу о неуплате налогов 3 марта

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы блогершу Елену Блиновскую, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Назначенный срок «королева марафонов» проведет в колонии общего режима.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну.

Вскоре женщине предъявили обвинение по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Ее саму отправили сначала под домашний арест, а затем и под стражу.

Прокурор просила приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы.

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