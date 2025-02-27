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16:06, 27 февраля 2025Силовые структуры

Суд огласит приговор «королеве марафонов» по делу о неуплате налогов 3 марта

В Москве суд огласит приговор по делу Блиновской 3 марта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд огласит приговор по делу Блиновской 3 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Савеловский суд огласит приговор Елене Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств.

Адвокат подсудимой Наталия Сальникова просила суд назначить «королеве марафонов» условное наказание.

В ходе заседания прокурор просил приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной ее вину по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств. Также прокурор предложил оштрафовать блогера на полтора миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбытия наказания.

По словам представителя гособвинения, долг «королевы марафонов» снизился почти в два раза с 918 миллионов рублей до 587 миллионов рублей. Блиновская частично погасила сумму налогового долга.

Ее задержали за уклонение от уплаты налогов в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Lamborghini и Bentley Блиновской.

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