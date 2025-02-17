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15:01, 17 февраля 2025Ценности

Суд арестовал Lamborghini и Bentley Блиновской

Арбитражный суд Москвы арестовал Lamborghini и Bentley блогерши Елены Блиновской
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы арестовал люксовые автомобили блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку ведомства.

По ходатайству Марии Ознобихиной, финансового управляющего автора «Марафона желаний», арест наложен на автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, стоимость которых составляет 23 и 25 миллионов рублей соответственно. Кроме того, под данные меры попали земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, а также три помещения в Москве и земельный участок в Ялте.

Уточняется, что суд запретил Блиновской и лицам, которые действуют от ее имени, распоряжаться перечисленным имуществом.

Ранее сообщалось, что адвокаты инфлюэнсерши добились разрешения снять арест с автопарка. Блогерша планировала продать Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей и отдать в счет налогового долга.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

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