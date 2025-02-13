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15:05, 13 февраля 2025Силовые структуры

Налоговый долг «королевы марафонов» снизился в два раза

Гособвинитель заявил о снижении до 587 млн руб. налогового долга Блиновской
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Налоговый долг «королевы марафонов» Елены Блиновской снизился почти в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступая на слушаниях по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в Савеловском суде Москвы, гособвинитель потребовал от подсудимой выплаты 587 миллионов рублей вместо изначальных 918 миллионов рублей задолженности. Он заявил, что сумма недоимки снижена с связи с тем, что Блиновская частично погасила сумму налогового долга.

На слушаниях начались прения сторон.

4 февраля Московский городской суд оставил в СИЗО Блиновскую до 2 мая. Адвокаты заявили, что она находится под стражей больше года.

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