Налоговый долг «королевы марафонов» снизился в два раза

Гособвинитель заявил о снижении до 587 млн руб. налогового долга Блиновской

Налоговый долг «королевы марафонов» Елены Блиновской снизился почти в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступая на слушаниях по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в Савеловском суде Москвы, гособвинитель потребовал от подсудимой выплаты 587 миллионов рублей вместо изначальных 918 миллионов рублей задолженности. Он заявил, что сумма недоимки снижена с связи с тем, что Блиновская частично погасила сумму налогового долга.

На слушаниях начались прения сторон.

4 февраля Московский городской суд оставил в СИЗО Блиновскую до 2 мая. Адвокаты заявили, что она находится под стражей больше года.

