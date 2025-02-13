Прокурор запросил шесть лет колонии «королеве марафонов» за неуплату налогов

Прокурор попросил приговорить Блиновскую к 6 годам колонии за неуплату налогов

Налоговый долг «королевы марафонов» снизился в два раза

Начало событий в новости Налоговый долг «королевы марафонов» снизился в два раза

В Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания прокурор, представляющий государственное обвинение, попросил суд приговорить прославившуюся марафонами желаний подсудимую к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной вину Блиновской по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем и неправомерный оборот средств.

Прокурор предложил оштрафовать ее на полтора миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течении пяти лет после отбытия наказания.

По словам представителя гособвинения, долг «королевы марафонов» снизился почти в два раза с 918 миллионов рублей до 587 миллионов рублей. Блиновская частично погасила сумму налогового долга.

4 февраля Московский городской суд оставил в СИЗО Блиновскую до 2 мая. Адвокаты заявили, что она находится под стражей больше года.