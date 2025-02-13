Прокуратура потребовала конфисковать имущество «королевы марафонов»

Прокурор потребовал конфисковать имущество семьи Блиновской

Начало событий в новости Прокурор запросил шесть лет колонии «королеве марафонов» за неуплату налогов

Прокурор потребовал конфисковать арестованное имущество семьи «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в ходе прений сторон, представляющий государственное обвинение прокурор заявил о целесообразности изъять активы подсудимой в доход государства. Речь идет о ее доме в Истринском районе Московской области, столичной квартире, земельных участках в Крыму и Подмосковье, а также дорогостоящих автомобилях и банковских счетах.

В Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу Блиновской. В ходе заседания прокурор попросил суд приговорить ее к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной вину Блиновской по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем и неправомерный оборот средств. Также прокурор предложил оштрафовать ее на полтора миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбытия наказания.

По словам представителя гособвинения, долг «королевы марафонов» снизился почти в два раза с 918 миллионов рублей до 587 миллионов рублей. Блиновская частично погасила сумму налогового долга.