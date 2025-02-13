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17:08, 13 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура потребовала конфисковать имущество «королевы марафонов»

Прокурор потребовал конфисковать имущество семьи Блиновской
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Прокурор запросил шесть лет колонии «королеве марафонов» за неуплату налогов

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Прокурор потребовал конфисковать арестованное имущество семьи «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в ходе прений сторон, представляющий государственное обвинение прокурор заявил о целесообразности изъять активы подсудимой в доход государства. Речь идет о ее доме в Истринском районе Московской области, столичной квартире, земельных участках в Крыму и Подмосковье, а также дорогостоящих автомобилях и банковских счетах.

В Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу Блиновской. В ходе заседания прокурор попросил суд приговорить ее к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной вину Блиновской по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем и неправомерный оборот средств. Также прокурор предложил оштрафовать ее на полтора миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбытия наказания.

По словам представителя гособвинения, долг «королевы марафонов» снизился почти в два раза с 918 миллионов рублей до 587 миллионов рублей. Блиновская частично погасила сумму налогового долга.

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