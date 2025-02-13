Защита попросила об условном наказании для «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

Адвокат попросила у суда условный срок для Блиновской за неуплату налогов

В ходе прений на процессе в Савеловском суде Москвы выступила защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат подсудимой Наталия Сальникова просила суд назначить «королеве марафонов» условное наказание.

В ходе заседания прокурор просил приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы. Он считает полностью доказанной ее вину по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств. Также прокурор предложил оштрафовать блогера на полтора миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбытия наказания.

По словам представителя гособвинения, долг «королевы марафонов» снизился почти в два раза с 918 миллионов рублей до 587 миллионов рублей. Блиновская частично погасила сумму налогового долга.

Прокурор потребовал конфисковать арестованное имущество семьи «королевы марафонов». Речь идет о ее доме в Истринском районе Московской области, столичной квартире, земельных участках в Крыму и Подмосковье, а также дорогостоящих автомобилях и банковских счетах.