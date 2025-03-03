Суд освободил «королеву марафонов» от наказания по одному из эпизодов обвинения

В Москве суд освободил Блиновскую от наказания по 1 эпизоду из-за срока давности

Начало событий в новости Раскрыто наказание для виновной в неуплате налогов Блиновской

В Москве Савеловский районный суд освободил «королеву марафонов», блогера Елену Блиновскую, от наказания по одному из эпизодов обвинения из-за срока давности преступления. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья огласила, что в части обвинений об уклонении от уплаты налогов Блиновская освобождена от уголовной ответственности по истечении срока давности. Речь идет об обвинениях по двум эпизодам по части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»).

Ранее сообщалось, что суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений.