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15:44, 3 марта 2025Силовые структуры

Раскрыта ближайшая перспектива в деле «королевы марафонов»

Обжалование приговора Блиновской займет несколько месяцев, она останется в СИЗО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Приговор «королеве марафонов» Блиновской назвали жестким

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

После приговора блогер Елена Блиновская останется в СИЗО, где будет ожидать пересмотра дела в апелляционной инстанции. Такие перспективы раскрывает РИА Новости.

Обжалование приговора может занять несколько месяцев. Вопрос подачи жалобы на приговор должна решить сама Блиновская, заявила ее адвокат Наталья Сальникова. По ее мнению, суд вынес жесткое наказание «королеве марафонов».

Блогер может выйти на свободу из колонии в августе 2028 года. Она провела в СИЗО с 13 февраля 2024 года — 1 год и 19 дней. По закону этот срок засчитывается в наказание по формуле один день равен 1,5 дня в колонии. Таким образом блогеру осталось отбыть в местах лишения свободы 3 года и 5 месяцев.

Также закон предоставляет осужденным право на условно-досрочное освобождение (УДО) при условии хорошего поведения и возмещения ущерба. После отбытия трети наказания Блиновская может подать ходатайство об УДО.

Блиновской назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

В качестве дополнительного наказания она оштрафована на один миллион рублей. Также по приговору суда она лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.

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