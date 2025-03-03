Адвокат высказался об УДО для Блиновской

Адвокат Кочерин: Блиновская имеет право на УДО

Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег имеет право подать на условно-досрочное освобождение (УДО) по истечении половины срока, рассказал «Ленте.ру» адвокат Владислав Кочерин.

«Инкриминируемые Блиновской преступления относятся к категории тяжких. УДО по ним возможно после отбытия половины срока. То есть, если бы она сейчас была на свободе, ей назначили пять лет и взяли под стражу в зале суда, то ей потребовалось бы отсидеть два с половиной года перед тем, как подавать на условно-досрочное», — объяснил правозащитник.

При этом, по его словам, у Блиновской остается возможность апелляции, по результатам которой срок может быть изменен. Кроме того, важно учитывать, что значительный период блогер находилась под разными мерами пресечения.

«Отмена приговора, конечно, достаточно большая редкость, но вот изменение срока возможно. Также часть наказания Блиновская уже отбыла под мерой пресечения: домашним арестом, СИЗО. Все это будет учитываться и пересчитываться», — сказал Кочерин.

Ранее стало известно, что Блиновской назначено наказание в виде лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Также она оштрафована на один миллион рублей и лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года.