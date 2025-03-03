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19:21, 3 марта 2025Силовые структуры

Член СПЧ оценила шансы «королевы марафонов» попасть под амнистию

Член СПЧ Меркачева: У Блиновской есть все шансы попасть под амнистию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что осужденная на пять лет «королева марафонов» Елена Блиновская имеет все шансы попасть под амнистию. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством Меркачева отметила, что Блиновская совершила экономическое преступление и вынесенный ей приговор очень суровый. По ее словам, наказание в виде лишения свободы на пять-шесть лет женщины получают по статье о расправе над человеком. «Вполне можно было назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Не думаю, что кому-то станет лучше от того, что она отправится в колонию на пять лет», — добавила член СПЧ. Кроме того, она сказала, что у блогера есть все шансы попасть под амнистию. По ее словам, условием амнистии может быть то, что у осужденной есть дети и она привлекается впервые. Кроме того, Меркачева подчеркнула, что «королева марафонов» совершила ненасильственное преступление. «Даже если будет одно из этих трех условий выдвинуто в амнистии, то она попадает», — сказала собеседница РИА Новости.

Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде Блиновская отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.

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