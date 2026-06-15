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16:00, 15 июня 2026Силовые структуры

Чемпион мира по тхэквондо взял на себя роль полицейского и вымогал деньги у россиян

В Москве чемпион мира по тхэквондо Четинбаг сел на 5,5 года за вымогательство криптовалюты
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима приговорили чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага по делу о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденный входил в состав преступной группировки из числа спортсменов и бывших полицейских. Спортсмен узнавал, кто из знакомых занимается криптовалютой и передавал эти сведения подельникам, которые в роли полицейских приходили к потерпевшим и вымогали у них деньги, угрожая якобы проведением оперативных мероприятий, в том числе за содействие терроризму.

Лжеполицейские заставляли переводить потерпевших крупные суммы денег в обмен на свободу. В итоге сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. В октябре 2025 года Четинбаг был задержан и отправлен в СИЗО. В ходе следствия и в суде своей вины он не признал.

В июле 2023 года он стал чемпионом мира по тхэквондо GТF (под эгидой федерации Global Taekwon‑do Federation) на турнире в Бишкеке, в составе сборной России завоевав золото и пояс чемпиона.

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