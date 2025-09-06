В Москве арестовали чемпиона мира по тхэквондо

Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг задержан по делу о мошенничестве

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг задержан по делу о мошенничестве в составе преступной группы. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве в своем Telegram-канале.

«(...) расследуется уголовное дело в отношении 6 участников преступной группы, среди которых бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции и чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг», — сказано в публикации.

По данным следствия, организатор преступной группы привлек Эмина Четинбага и полицейских к мошенническим схемам в отношении людей, связанных с криптовалютой.

Чемпион мира по тхэквондо назначал встречи и сообщал сообщникам данные жертв. Затем члены преступной группировки выдавали себя за силовиков, фабриковали обвинения, включая причастность к терроризму, и требовали деньги.

В результате пятерым участникам преступной группы предъявили обвинение, их арестовали. Еще один фигурант объявлен в розыск.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. По словам генерального директора SafeTech Дениса Калемберга, аферисты начали получать сведения о недвижимости жертвы через Росреестр.