Стало известно о новой схеме мошенничества

SafeTech: Аферисты стали получать сведения о недвижимости жертвы через Росреестр

Мошенники стали добывать информацию о жертве через Росреестр. О новой схеме обмана агентству РИА Новости сообщил генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

Как поделился эксперт, при таргетированных атаках мошенники все чаще используют Росреестр для получения данных о недвижимости конкретных граждан. Имея эти сведения на руках, аферистам легче втереться в доверие к жертве. Злоумышленники звонят собственнику, информируя о срочной проверке счетчиков. При этом махинаторы сообщают точный адрес квартиры. Для подтверждения встречи на телефон отправляется СМС с кодом, который просят продиктовать. Зачастую таким образом мошенники получают доступ к личным данным жертвы, однако в данной схеме это лишь уловка. «Единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам», — пояснил Калемберг.

Впоследствии собственнику приходит уведомление о входе на «Госуслуги» с контактами на тот случай, если человек не заходил в личный кабинет на портале. Позвонив по указанному номеру, россиянин попадает в «Роскомнадзор». В действительности же на другом конце провода находятся мошенники. Связавшись с жертвой, преступники пытаются ее убедить перевести накопления на «безопасный счет» или сообщить код из СМС для совершения перевода. Также аферисты могут установить на телефон вредоносную программу, которая откроет им доступ к сбережениям человека.

Ранее сообщалось о другой, набирающей обороты схеме мошенников. Грозя жертве налоговой задолженностью, злоумышленники требуют человека подать декларацию 3-НДФЛ и записаться на прием в отдел «Финуслуг». Полученный код жертву просят ввести на мошенническом сайте. Следующими звеньями преступной цепочки становятся подставные звонки из Центробанка или от лжесиловиков.