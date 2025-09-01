Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Финансовые мошенники разработали схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

Финансовые мошенники в последнее время стали активно использовать новую схему для обмана россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Финуслуги».

Злоумышленники стали требовать от граждан подать декларацию 3-НДФЛ под предлогом якобы налоговой задолженности. Они пытаются заставить доверчивых собеседников «записаться» на прием в отдел «Финуслуг», акцентируя внимание жертвы на необходимость ввести некий код для встречи со специалистом.

Если собеседник попался на эту уловку, уточнили в сервисе, на следующем этапе ему поступает уже второй звонок, на сей раз от якобы представителей силовых структур или Центробанка. Жертве рассказывают, что она сообщила код от финансовых сервисов злоумышленникам, и теперь необходимо приостановить «подозрительные операции». Для этого мошенники предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

Если злоумышленники добились желаемого, они вскоре перестают выходить на связь, а жертва лишается средств. На этом фоне в сервисе еще раз напомнили гражданам, что так называемая концепция «безопасного счета» является уловкой финансовых злоумышленников. Эксперты призвали россиян немедленно прерывать телефонный разговор, как только собеседник упомянул эти слова.

Ранее директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский предупредил граждан еще об одной мошеннической схеме. По словам эксперта, в последнее время участились случаи маскировки финансовых злоумышленников под сервисы оказания психологической помощи. Для этого они имитируют горячие линии или Telegram-чаты с подобного рода специалистами, пояснил аналитик, и обещают своим жертвам якобы бесплатные консультации. Как правило, через некоторое время мошенники начинают требовать от собеседника подтвердить свою личность или сделать «возвратный взнос» с банковской карты. В случае раскрытия информации происходит кража учетных данных, после чего жертва может потерять доступ к личному аккаунту в мессенджере или денежным средствам на счете.