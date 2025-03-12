Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты. Как не стать их жертвой?

Мошенники учли в своих схемах самозапреты на кредиты

После вступления в силу самозапрета на кредиты мошенники в России стали использовать эту услугу для обмана граждан. Злоумышленники пользуются неосведомленностью потенциальных жертв и пытаются идти на различные уловки, чтобы украсть деньги. Эксперты призывают россиян не вестись на подобные ходы мошенников, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам.

Злоумышленники пытаются убедить россиян переустановить cамозапрет на кредиты

На первом этапе схемы мошенники звонят потенциальной жертве и пытаются убедить ее, что самозапрет на кредиты установлен неверно. Они представляются якобы сотрудниками «Госуслуг» и для «исправления» ситуации предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой. Если жертва повелась на уловку, ее данные на госпортале оказываются известны преступникам. Они получают доступ к аккаунту собеседника, что позволяет им авторизоваться в приложении банка. После этого злоумышленники получают доступ к счетам жертвы и выводят с него денежные средства.

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Мошенники также используют для обмана россиян популярные мессенджеры, отметили в Ассоциации развития финграмотности. Злоумышленники отправляют жертве сообщение с опасной ссылкой, якобы чтобы исправить поданное заявление на установку самозапрета на кредиты. Если человек перейдет по ней, он попадет на сайт, имитирующий портал «Госуслуг». Сведения после ввода данных тут же попадают в руки злоумышленников. В результате те могут быстро вывести денежные средства на свои счета, пояснили в организации. Там также отметили, что по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус. При подобном раскладе злоумышленники смогут просматривать удаленно сообщения, поступившие на телефон жертвы, включая коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк.

Сигналы о попытках мошенничества с упоминанием самозапрета фиксируют и на платформе «Народного фронта» «Мошеловка». Злоумышленники, используя эту схему обмана россиян, могут представляться не только сотрудниками «Госуслуг», но также «представителями БКИ», «службой поддержки банков». Мошенники пытаются втереться в доверие к своей жертве и убедить ее воспользоваться предлагаемой помощью в подключении самозапрета или снятия самозапрета, установленного по технической ошибке. Аналитик Александра Пожарская призвала граждан не вестись на подобные уловки и моментально вешать трубку, как только услышат подобные предложения о поддержке.

Самозапрет на кредиты вступил в силу с 1 марта и пользуется высоким спросом

В рамках борьбы с мошенниками российские власти одобрили возможность гражданам устанавливать самозапрет на кредиты. Подобная мера начала действовать в стране с 1 марта 2025 года. Воспользоваться подобной услугой можно бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) или портал «Госуслуги». В МФЦ подобная возможность появится с 1 сентября. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первые пять дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили в общей сложности около 3,6 миллиона россиян.

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На фоне высокого спроса на подобную услугу в ряде банков и микрофинансовых организациях (МФО) обвинили россиян в злоупотреблении самозапретом на кредиты. Некоторые из граждан после того, как оформили себе подобную функцию, решили не ограничиваться возможностью обезопасить себя от мошенников, а использовать этот сервис в своих корыстных интересах. Их цель — не возвращать заемные деньги на законных правах. В некоторых МФО такое поведение охарактеризовали как потребительский экстремизм. В подобных случаях, подчеркнули в ряде финансовых организаций, сами россияне ведут себя как мошенники, что является неприемлемым. Нечистые на руку клиенты надеются, что им удастся получить деньги в долг и потом не возвращать их, обвиняя кредитора в нарушениях.

В России предложили наказывать сотрудников банков за мошеннические кредиты

В ряде случаев помощь мошенникам в выводе денежных средств россиян оказывают непосредственно сотрудники кредитных организаций, отмечают представители Национального совета финансового рынка (НСФР). На этом фоне они обратились к руководству Центробанка (ЦБ) с призывом ввести наказание для подобных работников финансовых структур. Речь идет о случаях, когда потребительские займы оформляются без добровольного согласия клиента. При таком раскладе ответственным за это сотрудникам должна грозить административная или уголовная ответственность, считают в НСФР.

В организации отметили, что работники банков зачастую умышленно содействуют реализации подобного рода схем. В России, в частности, неоднократно фиксировались случаи, когда мошенники направляли клиента в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был «свой человек», заявил глава НСФР Андрей Емелин. С недобросовестной практикой необходимо бороться на самом высоком уровне, отметил он. Если сотрудника банка впервые уличили в такого рода действиях, тот должен понести административную ответственность. В случае же повторного или многократного совершения махинаций, речь может идти об уголовном наказании. Ужесточение наказания, считают в отраслевом совете, поможет усилить защиту граждан от финансовых махинаций, заключили в организации.

Мошенники украли у россиян десятки миллиардов рублей, несмотря на усиление защитных мер

С 25 июля 2024 года ряд российских банков по требованию Центробанка (ЦБ) усилили меры борьбы с мошенниками. С этой даты финансовые организации, которые заключили договоры с операторами об обмене данными, стали блокировать денежные переводы, если перед совершением операции клиент получил подозрительные звонки или СМС-сообщения. Руководство регулятора, в частности, призвало банки учитывать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений, которые он получает с новых абонентских номеров или от новых адресатов. Кроме того, ЦБ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Регулятор, например, обязал банки блокировать переводы на счета, которые раньше использовались для вывода денежных средств. Выявлять подобные случаи должны помочь антифрод-системы.

27,5 миллиарда рублей финансовые мошенники похитили у россиян в 2024 году

Несмотря на все вышеуказанные нововведения, объемы хищений денежных средств россиян по итогам прошлого года не только не сократились, но, напротив, значительно выросли. По данным ЦБ, в 2024-м злоумышленники вывели с банковских счетов граждан в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2023 году суммарный ущерб россиян от деятельности финансовых мошенников оценивался в 15,8 миллиарда. Таким образом, за 12 месяцев размер урона граждан увеличился почти вдвое. На этом фоне в ЦБ еще раз призвали россиян не отвечать на звонки с незнакомых телефонов и не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах.

Исправить ситуацию с ростом хищений денежных средств россиян, по задумке властей, должен закон о периоде охлаждения по потребительским займам. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно его основным положениям, кредиты или займы на сумму в 50–200 тысяч рублей финансовые организации должны будут выдавать с отсрочкой минимум четыре часа. В свою очередь, для сумм свыше 200 тысяч власти установили двухдневный период охлаждения. В то же время из-под действия федерального закона будут выведены кредиты, при получении которых затруднительно совершить мошеннические действия. К такого рода займам относятся в том числе ипотека и автокредиты. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 13 февраля 2025 года. Главной целью нововведений станет усиление борьбы с финансовыми злоумышленниками.