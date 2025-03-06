Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

ОКБ: Около 3,6 миллиона россиян уже установили самозапрет на кредиты

За первые пять дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили в общей сложности порядка 3,6 миллиона россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

При этом большинство заявок были поданы на полный запрет на кредиты. Подобную функцию попросили установить 3,4 миллиона граждан. На это требование пришелся суммарно 91 процент всех заявок. В то же время 6,5 тысячи человек успели снять с себя самозапрет с 1 по 4 марта, уточнили в бюро.

Норма о самозапрете на кредиты начала работать в России с 1 марта 2025 года. Бесплатно воспользоваться подобной услугой можно через МФЦ или портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах подобная возможность появится с 1 сентября.

За первые три дня работы сервиса самозапрет на кредиты успели установить почти 2,7 миллиона человек. Таким образом, за последние несколько дней подобным правом воспользовались еще примерно 900 тысяч россиян. Средний возраст установивших себе самозапрет на кредиты — 53 года, отметили в Минцифры.