Названо количество воспользовавшихся самозапретом на кредиты россиян

Минцифры: Сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти 2 млн россиян

Сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти два миллиона россиян. Количество граждан, установивших себе запрет на оформление займов, назвали в Минцифры.

Возможность ограничить себе возможность оформлять кредиты стала доступна в России с 1 марта. За три дня ей воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст получателя услуги 53 года.

Чаще всего подавали заявления подобные заявления в Москве (351 тысячи пользователей сервиса), Санкт-Петербурге (143,9 тысячи), Московской области (112,3 тысячи), Краснодарском крае (69,3 тысячи), Свердловской области (50,5 тысячи), Ростовской области (43,5 тысячи), Башкортостане (42,7 тысячи), Новосибирской области (42,4 тысячи), Татарстане (41,8 тысячи) и Нижегородской области (37,6 тысячи).

Как пояснили в ведомстве, у тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит.

Сервис, направленный против мошенников (теперь они не смогут оформить кредиты на человека без его ведома — прим.), заработал на «Госуслугах» 1 марта. Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Он не распространяется лишь на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Его можно установить не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях.