На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На портале «Госуслуги» появилась функция самозапрета на кредиты и займы

На портале «Госуслуги» заработал сервис по добровольному самозапрету на выдачу кредитов и микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В первую очередь самозапрет направлен против мошенников. Теперь они не смогут оформить кредиты на человека без его ведома. Если воспользоваться функцией, то в кредитной истории появится специальная отметка. Увидев ее, банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Он не распространяется лишь на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Условия запрета на «Госуслугах» можно подобрать себе самостоятельно. Снять ограничение можно в любой момент. Для этого нужно подать заявление на портале.

Ранее сообщалось, что закон, который позволяет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, вступил в силу в России 1 марта. Его можно установить не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях.