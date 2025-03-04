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11:54, 4 марта 2025Экономика

Россияне бросились запрещать себе кредиты

ОКБ: Самозапретом на кредиты воспользовались уже 2,7 миллиона россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России продолжает расти количество россиян, которые воспользовались сервисом, позволяющим установить самозапрет на кредиты. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По его данным, количество граждан, которые запретили самим себе брать займы, достигло за первые три дня почти 2,7 миллиона человек.

Ранее эксперты Минцифры подсчитали, что по данным на 3 марта сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти два миллиона россиян. Эта возможность стала доступна в РФ с 1 марта. Средний возраст тех, кто прибегает к этому инструменту, — 53 года.

Отмечается, что такой самозапрет в первую очередь нацелен на противодействие мошенникам, которые теперь не сумеют оформить ссуду на человека без его ведома. Однако речь идет только о потребительских кредитах. На ипотеку, образовательные займы или кредиты на приобретение автомашины запрет не распространяется.

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